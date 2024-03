Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Trier-Ehrang (ots)

Am 08.03.2024 gegen 17:10 Uhr ereignete sich auf der B 53 in Trier-Ehrang ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 27-jährige BMW-Fahrerin befuhr die B 53 in Richtung Schweich und musste verkehrsbedingt halten. Ein 39-jähriger Mercedesfahrer fuhr hinter der BMW-Fahrerin. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr dieser auf den BMW auf. Die BMW-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Mercedes war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 EUR. Die B 53 war während der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Im Einsatz waren neben einem Streifenwagen der Polizei Schweich, zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen und die Berufsfeuerwehr Trier.

