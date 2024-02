Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: an Golf zu schaffen gemacht + Garagenfassade beschädigt + Delle in Tür

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ebsdorfergrund- Heskem-Mölln: an Golf zu schaffen gemacht

Auf dem Edeka-Parkplatz beabsichtigen Unbekannte am Samstag (10.02.2024) einen grauen VW zu stehlen. Zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr machten sie sich an dem Golf zu schaffen und versuchten offensichtlich mit einem Schraubenzieher das Auto zu starten. Warum die Diebe von ihrem Vorhaben abließen, ist noch unbekannt. Der verursachte Schaden am Golf beläuft sich auf 1.800 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen auf dem Parkplatz "Am Energiepark" aufgefallen sind, werden gebeten, die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 zu kontaktieren.

Marburg- Garagenfassade beschädigt

Offenbar beim Drehen oder Wenden stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen die Garagenfassade in der Wilhelm-Roser-Straße und verursachte einen 500 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Wer hat den Unfall am 08.02.2024, zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg - Delle in Tür

Am 06.02.2024 stellte die Besitzerin eines Seat ihren Arosa um 06:30 Uhr auf dem Parkplatz "Diakonie-Krankenhaus Wehrda" am Hebronberg ab. Als sie gegen 15:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Delle und einen Kratzer in der hinteren linken Fahrzeugtür fest. Offenbar in diesem Zeitraum, möglicherweise beim Öffnen einer Fahrzeugtür, gegen den weiß /schwarzen Seat gestoßen und hatte den 500 Euro teuren Schaden verursacht. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell