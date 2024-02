Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Bustür beschädigt + Unfall fordert zwei Leichtverletzte und 20.000 Euro Sachschaden + Körperverletzung am Cineplex + Heizkörperdiebe erwischt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Bustür beschädigt

Ein 23-Jähriger ließ gestern Abend (12.02.2024) seinen Unmut an einem Linienbus aus. Am Bahnhof trat er, gegen 23:15 Uhr, gegen die Tür des Busses und verursachte einen 500 Euro teuren Schaden. Der erheblich alkoholisierte Marburger musste mit zur Wache und seinen Rausch in den Gewahrsamszellen der Polizei ausschlafen. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen verantworten.

Biedenkopf- Unfall fordert zwei Leichtverletzte und 20.000 Euro Sachschaden

Im Kreuzungsbereich der B 253 und der K 108 (Boxbachstraße) kam es am Montag (12.02.2024), um 19:55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Skoda-Fahrerin war auf der K 108 aus Richtung Wiesenbach kommend unterwegs. An der Einmündung zur B253 wollte sie auf die Bundesstraße auffahren. Hierbei übersah sie offenbar einen auf der B253 aus Richtung Breidenstein kommenden und in Richtung Breidenbach fahrenden BMW. Beim Einbiegen krachte sie mit der vorderen linken Fahrzeugseite ihres blauen Scala in die Front des vorfahrtsberechtigten schwarzen 3-er BMW. Die 23-Jährige Marburgerin, sowie der aus Biedenkopf stammende, 45-jährige BMW-Fahrer mussten leichtverletzt in Krankenhäuser verbracht werden. Die erheblich beschädigten Pkws wurden abgeschleppt. Der Gesamtunfallschaden wird mit 20.000 Euro beziffert.

Marburg- Körperverletzung am Cineplex

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten mehrere Personen vor dem Cineplex in der Biegenstraße in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der ein 27-Jähriger durch eine Frau mehrfach angespuckt und von einem Mann mit einer Bierflasche gegen den Kopf geschlagen wurde. Im Anschluss flüchteten die Täter. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls: - Wer hat die Auseinandersetzung gestern Abend (12.02.2024), gegen 18:45 Uhr, mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den Unbekannten geben? Die Frau war etwa 175 cm groß und mollig. Sie hatte lange schwarze Haare und war laut Zeugen vermutlich Türkin. Der Mann soll 22-25 Jahre und 180 cm groß gewesen sein. Er war dünn und hatte blonde kurze Haare. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Biedenkopf-Wallau: Heizkörperdiebe erwischt

Anzeigen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch, sowie unerlaubten Umgangs mit Abfällen kommen nun auf drei Männer zu. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Diebe am Montagmittag (12.02.2024), um 13:05 Uhr, gemeldet. Die Drei hatten sich Zutritt zu einem Gartengrundstück eines Einfamilienhauses in der "Alte Straße" verschafft. Sie luden drei abmontierte, im Garten gelagerte, Heizkörper in ihr Fahrzeug und wollten diese abtransportieren. Die Männer, bei denen es sich offenbar um rumänische Schrottsammler handelt, konnten vorläufig festgenommen werden. Im mitgeführten Fahrzeug der Drei befand sich diverser Elektroschrott. Sie mussten mit zur Wache. Nach den polizeilichen Maßnahmen und der Einleitung der Strafverfahren durften sie die Wache wieder verlassen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell