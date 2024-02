Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hakenkreuz in Scheibe geritzt + eingebrochen + Polizei kontrolliert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Hakenkreuz in Scheibe geritzt

Unbekannte ritzten ein 25 x 25 cm großes Hakenkreuz in eine Fensterscheibe des Amtsgerichts in der Universitätsstraße. Festgestellt wurde das Hakenkreuz gestern Abend (08.02.2024), um 18:00 Uhr. Der Schaden wird mit 300 Euro beziffert. Die Ermittlungen hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Gladenbach: eingebrochen

Auf Bargeld und Schmuck hatten es Diebe bei ihrem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kehlnbacher Straße abgesehen. Zwischen 15:30 Uhr und 22:55 Uhr hebelten sie gestern (08.02.0224) die Terrassentür auf und drangen in das Wohnhaus ein. Neben Bargeld stahlen sie Schmuck. Der Gesamtschaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 zu kontaktieren.

Dautphetal und Marburg: Polizei kontrolliert

Gemeinsam mit Kollegen der Bereitschaftspolizei Lich führten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Marburg-Biedenkopf am Mittwoch (07.02.2024) Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 08:00 Uhr und 11:30 Uhr stellten die Verkehrsspezialisten 25 Geschwindigkeitsverstöße an der Mittelpunktschule in der Marburger Straße fest. Trauriger Spitzenreiter war hier ein Autofahrer der mit 99km/h bei zugelassenen 50 km/h geblitzt wurde. Nach Abzug einer Toleranz muss er nun mit einer Geldbuße von 400 Euro, zwei Monaten Fahrverbot und einem Punkt im Fahrerlaubnisregister rechnen. Bei einer zweiten Kontrollstelle in der Marburger Ernst-Giller-Straße ahndeten die Beamten zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr sechs Verstöße. Drei Autofahrer hatten gegen die Gurtpflicht verstoßen. Auf sie kommt eine Verwarnung in Höhe von 30 Euro zu. Drei weitere Fahrer müssen mit 100 Euro rechnen, sie benutzten ihr Mobiltelefon während der Fahrt.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell