Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Wetter: REWE-Markt überfallen

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Schussabgabe an Kontrollstelle

Marburg-Biedenkopf (ots)

--

Am Montagabend (12.02.2024) überfiel ein maskierter Räuber den REWE -Getränkemarkt in der Straße "An der Bleiche". Der mit einer Pistole bewaffnete Täter erbeutete Bargeld und Zigaretten.

Gegen 20:45 Uhr betrat der Unbekannte den Getränkemarkt. In der Hand hielt er eine schwarze Pistole. Damit bedrohte er den 25-jährigen Angestellten und verlangte die Herausgabe des Kassenbestandes, sowie mehrere Packungen Zigaretten. Das Raubgut verstaute der Täter in einer mitgebrachten Plastiktüte. Anschließend rannte er aus dem Markt und floh in unbekannte Richtung.

Der Räuber war etwa 35 Jahre alt, 170 - 175 Zentimeter groß und hatte eine normale Figur und braune Haare. Bekleidet war er mit einer hellgrünen Jacke mit blauen Einsätzen und einer schwarzen Hose. Bei der Tatausführung war er maskiert und trug eine hellgrüne Basecap. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Eine Fahndung der Polizei verlief bisher erfolglos.

Im Rahmen der Fahndung kam es gegen 21.30 Uhr an einer Kontrollstelle außerhalb von Wetter am Kreisverkehr in der Amönauer Straße zur Abgabe eines Schusses durch eine Polizeibeamtin. Durch die Schussabgabe wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. Wie in solchen Fällen üblich, hat eine andere Dienststelle die Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit noch an.

Die Kriminalpolizei in Marburg hat die Ermittlungen hinsichtlich der Raubstraftat aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise:

- Wer hat den Überfall gestern Abend, gegen 20:45 Uhr, beobachtet? - Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des REWE Getränkemarktes aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell