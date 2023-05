Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in ein Werkstattgelände

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich am vergangenen Montag, um 9 Uhr Zutritt auf das Gelände einer Werkstatt in der Müchelner Straße. Nachdem diese auf bisher ungeklärte Weise auf das Gelände gelangten, hebelte der Täter/die Täterin mit einem unbekannten Werkzeug ein Fenster auf und gelangte so in das Innere der Halle. Bisherigen Ermittlungen zufolge, entwendete die Täterschaft zwei Kfz-Batterien sowie Bargeld und flüchtete im Anschluss. Der Diebstahlschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Polizeiposten Hemsbach hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, sich unter der Tel: 06201 / 790816 zu melden.

