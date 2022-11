POL-DA: Stockstadt: Kabeldiebe auf Baustelle

Fränkisch-Crumbach (ots) - Ein Wohnhaus in der Georg-Büchner-Straße suchten sich Unbekannte am Freitag (04.11.), in der Zeit zwischen 12.00 und 19.10 Uhr, für ihren Einbruch aus. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch die Terrassentür zunächst Zugang in das Einfamilienhaus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten auf der Suche nach Wertgegenständen. Was gestohlen wurde, müssen nun die weiteren ...

