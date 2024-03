Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ermittlungen und Zeugenhinweise führen zur Tatklärung und Fund eines gestohlenen Baggers

Saarburg-Kahren (ots)

Am Samstag, 02.03.2024 gegen 18:00 h wurden in Saarburg-Kahren von einem privaten Wiesengelände ein Minibagger entwendet.

Erste Zeugenhinweise führten zu einem Abstellort in Dittlingen. Ein Zeuge, der das Fahrzeuggespann beim Einfahren in die Scheune gefilmt hatte, meldete sich bei dem Geschädigten. Eine Durchsuchung der Scheune durch Kräfte der Polizeiinspektion Saarburg am Montag verlief negativ. Das Diebesgut konnte zunächst nicht aufgefunden werden, es wurde nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen vor der Durchsuchung wieder entfernt.

Zwischenzeitlich konnte recherchiert werden, dass dieser bereits am Sonntag zunächst in ein Waldgelände in Fisch verbracht wurde. Zum Transport wurde unter anderem ein Anhänger benutzt.

Aufgrund weiterer Zeugenaussagen und sich anschließenden Ermittlungen konnte die Baumaschine und der genutzte, nicht ordnungsgemäß zugelassene Anhänger am gestrigen Donnerstag durch die Kräfte der Polizei Saarburg in Oberemmel, im Bereich Auf dem Schanzgraben aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den 62jähigen Beschuldigten (Bürger aus dem Bereich Kreis Trier-Saarburg) wurden nunmehr Anzeigen wegen schweren Diebstahl von Kfz, wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kraftfahrsteuergesetz sowie Urkundenfälschung erstattet.

Die Polizeiinspektion Saarburg bedankt sich bei den Zeugen für die Hinweise, welche zur Tatklärung und Auffinden des Diebesgutes führten. Weitere Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06581/9155-0 zu melden.

