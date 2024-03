POL-PDTR: Illegale Entsorgung von Schlachtabfällen

B51 zwischen Taben-Rodt und Serrig (ots) - Am Donnerstag, 07.03.2024, kam es gegen 07:00 Uhr auf der Bundesstraße 51 zwischen Taben-Rodt und Serrig zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein aus Richtung Taben-Rodt kommendes SUV versuchte in einer langgezogenen Rechtskurve in Höhe der Ortschaft Hamm mehrere in gleicher Richtung fahrende Fahrzeuge zu überholen. Als ein PKW Mercedes im Gegenverkehr erschien, brach das ...

mehr