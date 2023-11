Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Einbrüche im Landkreis Sömmerda

Sömmerda (ots)

Am Wochenende wurden in Kindelbrück und in Weißensee in mehreren Geschäften bzw. Läden eingebrochen. In Kindelbrück kam es zu einem Einbruch in einen Blumenladen. Hier wurden Gegenstände im Wert von etwa 6000 EUR entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Ein weiterer Angriff erfolgte auf eine Ergotherapie in Kindelbrück. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude. Hier wurden die Türschlösser beschädigt.

In Weißensee wurden in eine Apotheke, ein Cafe und in eine Postfiliale eingebrochen. Hier wurden Bargeld und Gegenstände im Wert von etwa 5000 EUR entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca.3300 EUR. (TG)

