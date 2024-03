POL-PDTR: Festnahme von flüchtendem Kfz-Dieb in Waldgebiet bei Reichenbach

Gemarkung Saarburg, L 135 (ots) - Am Mittwoch, 07.03.2024 wurde der Polizeiinspektion Saarburg gegen 10:00 Uhr das Auffinden von tierischen Schlachtabfällen gemeldet. An der L 135 in Höhe der ehemaligen Mülldeponie wurden am Fahrbahnrand die Überreste von vermutlich 2 Schafen gefunden. Es wurden lediglich die Felle und Innereien der Tiere illegal entsorgt. Dies stellt einen Verstoß gegen das Tierische ...

mehr