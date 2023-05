Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Messerangriff in Beckum - Haftbefehl erlassen - Landrat froh über Ergebnis

Warendorf (ots)

"Ich bin froh, dass es dem Verletzten besser geht und so schnell ein Tatverdächtiger feststeht. Danke an alle Kolleginnen und Kollegen, die zu diesem Resultat beigetragen haben" - äußerte sich Behördenleiter und Landrat Dr. Olaf Gericke nach der richterlichen Entscheidung zum Messerangriff in Beckum.

Am Sonntag (30.04.2023) ist ein 36-jähriger Mann auf der Elisabethstraße in Beckum mit einem Messer angegriffen worden - im Anschluss wurde eine Mordkommission eingerichtet. Nach mehreren Zeugenaufrufen meldete sich Montagabend (08.05.2023) ein 25-jähriger Tatverdächtiger bei der Leitstelle in Warendorf und gab zu, für den Messerangriff verantwortlich zu sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wurde der Beckumer Dienstagnachmittag (09.05.2023) wegen des Verdachts des versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

"Die genauen Hintergründe und das Motiv des Täters werden jetzt durch die Mordkommission ermittelt und im Anschluss richterlich bewertet. Warum ein Mann in der Öffentlichkeit mit einem Messer rumläuft und nach ersten Erkenntnissen willkürlich auf einen Fremden einsticht ist mir rätselhaft. Ich schließe mich aber der Aussage des Innenministers an, dass die Hintergründe für solche Angriffe sehr unterschiedlich sind und die Debatte über Lösungen differenziert geführt werden muss.", so Gericke weiter.

Der 25-jährige tatverdächtige Beckumer ist jetzt in Untersuchungshaft. Nachdem er sich zu dem Messerangriff bekannt hatte, schweigt er zum Motiv.

