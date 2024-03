Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Täterfestnahme nach Diebstahl aus PKW

Speyer (ots)

Am späten Sonntagabend zwischen 22 Uhr und 22:25 Uhr bemerkten Zeugen einen Mann, der in der Kettelerstraße versuchte einen PKW zu öffnen und sich anschließend in einen unverschlossenen PKW im Buchenweg setzte. Ein Zeuge sprach den Mann an, woraufhin dieser ohne Beute über diverse Höfe in Richtung der Waldseer Straße flüchtete. Den Polizeistreifen gelang es, den 30-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe der Kettelerstraße zu stellen und festzunehmen. Die Beamten fanden bei seiner Durchsuchung weitere Gegenstände, bei denen es sich um mutmaßliches Diebesgut handelt. Sie nahmen den Tatverdächtigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Insbesondere zur Zuordnung des aufgefundenen, mutmaßlichen Diebesguts bittet die Polizei Speyer Zeugen und weitere Geschädigte um Mitteilung an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

