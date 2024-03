POL-PDLU: Speyer - Windschutzscheibe durch Sturm beschädigt

Speyer (ots) - Am Samstag gegen 17:20 Uhr befuhr eine 28-jährige PKW-Fahrerin den Nußbaumweg in Richtung der Spaldinger Straße, um nach rechts auf diese abzubiegen. An der Einmündung befuhr ein 19-jähriger Radfahrer den Radweg der Spaldinger Straße in Richtung Otterstadt. Die 28-Jährige hielt an der Einmündung vorschriftsgemäß an. Der 19-Jährige versuchte jedoch die Einmündung zu passieren, indem er hinter ...

mehr