Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 25.03.2024, gegen 00.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Worms mit seinem Roller und einer 15-jährigen Sozia die Straße In den Fuchslöchern. In Höhe der Hausnummer 9 fuhr er auf das Heck eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Hierbei wurden er und seine Sozia verletzt und in ein Krankenhaus in Ludwigshafen verbracht. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme räumte der 22-Jährige den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da nicht im Besitz eines Führerscheins war, es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

