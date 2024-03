Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

Am Samstag gegen 17:20 Uhr befuhr eine 28-jährige PKW-Fahrerin den Nußbaumweg in Richtung der Spaldinger Straße, um nach rechts auf diese abzubiegen. An der Einmündung befuhr ein 19-jähriger Radfahrer den Radweg der Spaldinger Straße in Richtung Otterstadt. Die 28-Jährige hielt an der Einmündung vorschriftsgemäß an. Der 19-Jährige versuchte jedoch die Einmündung zu passieren, indem er hinter ihrem PKW vorbeifuhr. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, touchierte den hinteren Bereich des PKW und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst verbrachte ihn mit Schürfwunden an Armen und Beinen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei ca. 550 Euro.

