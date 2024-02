POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 29. Januar bis 04. Februar

Hamm-Heessen (ots) - Autoreifen von elf geparkten Pkw wurden durch einen noch unbekannten Täter in Heessen in der Nacht von Donnerstag, 1. Februar, auf Freitag, 2. Februar, zerstochen. Der oder die Unbekannte beschädigte die Reifen von Autos, die an der Asternstraße (sieben), der Nelkenstraße (zwei), der Veistraße und Am Busch (jeweils ein Auto) parkten. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. ...

