Polizei Hamburg

POL-HH: 230427-2. Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach 65-jähriger Frau aus Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Seit Montagvormittag fahndete die Polizei öffentlich nach der 65-jährigen Beate J., aus dem Stadtteil Eimsbüttel. Die Fahndungsmaßnahmen sind erledigt.

Zum Hintergrund wird auf die vorangegangene Pressemitteilung verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5495374

Die Vermisste wurde diese Nacht in Wentorf (Schleswig-Holstein) angetroffen und durch Polizeikräfte in Obhut genommen. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf Straftaten lagen nicht vor. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit erledigt.

