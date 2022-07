Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfälle

Bückeburg/Bad Eilsen/Helpsen (ots)

(ma)

1.

In Bad Eilsen kam es im Einmündungsbereich der Julianenstraße/Bückeburger Straße am Mittwoch um 07.30 Uhr durch den verkehrsbedingt rückwärtsfahrenden Pkw VW eines 37jährigen aus Bad Eilsen zu einer Berührung mit dem dahinterstehenden Pkw Opel einer 19jährigen Rintelnerin.

Der Fahrer des VW hielt nach dem Anstoß zunächst an einer Bushaltestelle an und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Nachdem von der Geschädigten die Polizei gerufen wurde, erschien der Verursacher während der Unfallaufnahme wieder am Unfallort, und erklärte, dass er zunächst sein Kind in den Kindergarten gefahren habe.

Bei dem Unfallverursacher lag eine Alkoholbeeinflussung vor. Der vorläufige Promillewert belief sich nach einer vorgenommenen Atemalkoholmessung bei 2,87.

Der Führerschein des 37jährigen ist nach einer Blutentnahme beschlagnahmt worden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Tatverdachts des Unerlaubten Entfernens in Verbindung mit einer Trunkenheitsfahrt.

2.

Auf der Enzer Straße in Helpsen sind gestern um 07.00 Uhr zwei Pedelec-Fahrer zusammengestoßen.

An der Kreisstraße 18 stießen die Zweiräder eines 64jährigen Mannes aus Stadthagen und einer 58jährigen Seggebrucherin auf einem kombinierten Geh-/Radweg zusammen.

Beide Unfallbeteiligten stürzten von den Fahrrädern und zogen sich Verletzungen zu. Die Seggebrucherin kam mit einem Rettungswagen mit schweren Verletzungen in das Klinikum Schaumburg

Hinsichtlich der Unfallursache hat die Polizeistation Nienstädt die Ermittlungen aufgenommen.

3.

"Sie hätte wegen der blendenden Sonne das Ende der Straße zu spät erkannt", so die Angaben einer 65jährigen Autofahrerin aus Bückeburg, die gestern um 10.55 Uhr mit ihrem Pkw Ford in Bückeburg von der Ahnser Straße kommend ungebremst in den Einmündungsbereich zur Bergdorfer Straße einfuhr und mit dem Pkw Seat einer 59jährigen Bückeburgerin zusammenstieß. Nach der Kollision rollte der Pkw Ford noch gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Mercedes.

Beide Fahrzeugführerinnen kamen mit Rettungswagen in das Klinikum Schaumburg.

Die stark beschädigten Pkw Ford und Seat wurden abgeschleppt.

Eine Gesamtschadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell