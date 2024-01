Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 10.1.2023, 14.25 Uhr wurden zwei Frauen bei einem Auffahrunfall auf der Ostenfelder Straße in Ennigerloh verletzt. Eine 38-jährige Ennigerloherin befuhr mit ihrem Pkw die Ostenfelder Straße in Fahrtrichtung Ostenfelde. Sie bremste ihr Fahrzeug ab, um nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Die hinter der 38-Jährigen fahrende 61-jährige Ennigerloherin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf das Auto der jüngeren Ennigerloherin auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von 21.000 Euro. Rettungskräfte brachten die beiden leicht verletzten Autofahrerinnen sowie vorsorglich einen Dreijährigen, der im Auto der 38-Jährigen saß, in Krankenhäuser. Die Ostenfelder Straße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell