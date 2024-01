Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fahrraddiebe im Steinweg und der Ziegelstraße + Kennzeichendiebe + Werkzeug geklaut + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Fahrraddiebe im Steinweg und der Ziegelstraße

Zwischen dem 25.12.2023 und dem 08.01.2024 stahlen Diebe ein 980 Euro teures Mountainbike des Herstellers Bulls. Das mattschwarze Copperhead 329 war mit einem Zahlenschloss am Fahrradständer im Steinweg angebunden. Die Unbekannten zerschnitten das Schloss und flüchteten mit dem Bike. Auf ein E-Bike hatten es Langfinger in der Ziegelstraße abgesehen. Dort stahlen sie das mittels Rahmenschloss und zusätzlich mit einem Kettenschloss befestigte weiße Pedelec C 5R zwischen dem 04.01.2024, 14:00 Uhr und dem 05.01.2024, 00:10 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. In beiden Fällen erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 um Hinweise.

Marburg- Kennzeichendiebe

Beide Kennzeichen rissen Unbekannte von einem auf dem Parkplatz "Philisophische Fakultät" stehenden Hyundai. Der schwarze i30 stand zwischen 19:00 Uhr am Sonntag (07.01.2024) und 11:00 Uhr am Montag (08.01.2024) auf dem Parkplatz in der Wilhelm-Röpke-Straße. In diesem Zeitraum machten sich die Diebe an dem Kleinwagen zu schaffen und rissen die Kennzeichen aus der Halterung. Hinweise zu den Dieben oder dem Verbleib der beiden Kennzeichen "MR-FJ 16" erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Breidenbach-Wolzhausen: Werkzeug geklaut

Von einem Hof eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Eichelsberg" stahlen Diebe am vergangenen Wochenende eine Rüttelplatte, einen Stampfer und eine Verdichtungsramme. Die Polizei beziffert den Schaden mit 5.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben, die zwischen Donnerstag (04.01.2024), 10:00 Uhr und Montag (08.01.2024), 11:15 Uhr am Werk waren, geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten:

Wetter-Mellnau:

Zwischen Mittwoch (03.01.2024), 16:30 Uhr und Donnerstag (04.01.2024), 09:00 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter auf der Straße "Dämmersgrund". In Höhe der Hausnummer 14 nahm er offensichtlich die Rechtskurve zu eng und beschädigte eine Mauer, sowie zwei Pfosten. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug, bei dem es sich vermutlich um einen Lkw handelte, erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Stadtallendorf:

Wahrscheinlich beschädigte ein Unbekannter bei einem Wendemanöver am Montag (08.01.2024) einen Gartenzaun in der Havelstraße. Der Unfallfahrer flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Reparatur wird rund 1.500 Euro kosten. Hinweise zu dem Unfallfahrer, der den Zaun zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte, oder seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel: (06428) 9305-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

