Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Gegen Mercedes-Benz gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 10.1.2024 kam es zwischen 11.35 Uhr und 11.55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Lange Straße, Höhe Hausnummer 36 in Oelde. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr an einem geparkten grauen Mercedes-Benz A-Klasse entlang und streifte den Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden auf der linken Fahrzeugseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

