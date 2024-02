POL-HAM: Erneut Autoreifen in Hamm-Heessen zerstochen

Hamm-Norden (ots) - In der Zeit zwischen 16 Uhr und 21 Uhr brachen Unbekannte am 3. Februar in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Arnsteinstraße ein. Der oder die Täter hatten offensichtlich ein Fenster gewaltsam geöffnet und mehrere Räume durchwühlt, dabei wurden Bargeld und Akkus entwendet. Die Flucht des bzw. der unbekannten Einbrecher erfolgte anschließend über den Balkon der Wohnung. Zeugenhinweise ...

