Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrugsversuche per Telefon

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Von Freitagnachmittag bis Freitagabend kam es zu zwei Betrugsversuchen in Ohrdruf und Luisenthal. Die unbekannten Täter gaben sich am Telefon jeweils als Polizeibeamte aus und versuchten so persönliche Informationen zu finanziellen Rücklagen von einem 67-Jährigen und einem 84-Jährigen zu erfragen. Bevor es zu ausdrücklichen Forderungen kam, legten die Angerufenen jedoch auf, so dass niemand geschädigt wurde. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. (ml)

