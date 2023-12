Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit flüchtigem Pedelec

Speyer (ots)

Bereits am Dienstag, den 19.12.2023, kurz vor 11 Uhr fuhr ein 57-jähriger LKW-Fahrer in der Armbruststraße. An der Einmündung zur Mörschgasse nahm ein unbekannter Pedelecfahrer dem 57-Jährigen die Vorfahrt und fuhr in engem Bogen in die Armbruststraße ein. Um eine Kollision zu verhindern leitete der LKW-Fahrer eine starke Bremsung ein und wich nach rechts aus, wobei er gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW stieß und diesen beschädigte. Der Pedelecfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Er kann lediglich als männlich beschrieben werden, Beschreibungen des Pedelec liegen nicht vor. An dem LKW und dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem Pedelec geben? Zeugen, oder der Pedelecfahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

