POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Lager eines Lebensmitteldiscounters

Speyer (ots)

Am 21.12.2023 kurz nach 04:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zugang zum Lager eines Lebensmitteldiscounters im Weißdornweg. Dort entwendeten sie mehrere Kartons mit Feuerwerkskörpern im Gesamtwert von ca. 1000 Euro.

Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch in ein benachbartes Mehrgenerationenhaus und Lotto Geschäft besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe des Netto Marktes verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

