Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Unfall zwischen PKW und Roller mit verletzter Person

Dudenhofen (ots)

Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr fuhr eine 18-jährige Rollerfahrerin in der Landauer Straße, ein 68-jähriger PKW-Fahrer fuhr in der Straße Am Hofgraben. Im Kreuzungsbereich Landauer Straße/Am Hofgraben/Carl-Zimmermann-Straße missachtete der 68-Jährige die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt der 18-Jährigen und beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Infolge der Kollision stürzte die Rollerfahrerin und verletzte sich leicht am Ellenbogen, Bein und Kinn. Ein 55-jähriger Unfallzeuge leistete erste Hilfe. Die Heranwachsende wurde für weitere Untersuchungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1300 Euro.

