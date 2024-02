Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholfahrten am Freitagabend

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend wurden im Stadtgebiet Georgenthal zwei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss gestoppt. Zunächst wurde um 22:50 Uhr in der Bahnhofstraße bei einem 51-jährigen VW-Fahrer ein Wert von 1,30 Promille festgestellt. Wenig später folgte um 22:55 Uhr die Anhaltung eines 19-jährigen Fahranfängers in Herrenhof. Dessen Atemalkoholwert lag trotz 0,0 Promillegrenze bei 0,32 Promille. Gegen den Fahranfänger wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der VW-Fahrer hat eine Strafanzeige zu erwarten. Um 00:05 Uhr stellten die Beamten während einer Kontrolle in Gotha am Bertha-von Suttner-Platz einen 47-jährigen Radfahrer mit einem Atemalkoholwert von 1,84 Promille fest. Nur 45 Minuten später wurde am Coburger Platz ein 28-jähriger VW-Fahrer angehalten. Dessen Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Gegen beide Fahrer wurde eine Strafanzeige erstattet. (ml)

