Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebe erbeuten Buntmetall

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen gewaltsam in eine Lagerhalle in der Straße "Kirchwiesen" in Hildburghausen ein. Die Unbekannten entwendeten Buntmetall und eine Kettensäge im Gesamtwert von fast 11.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0318181/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

