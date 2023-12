LPI-SHL: Lkw rutscht in Graben

Immelborn (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagvormittag ereignete sich eine Unfallflucht in der Straße "Hasental" in Immelborn. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Wenden in der Hofeinfahrt das Hoftor und verließ die Unfallstelle ohne die Eigentümer oder die Polizei zu informieren. Am Hoftor entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt ...

