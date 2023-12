Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoftor beschädigt und abgehauen

Immelborn (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagvormittag ereignete sich eine Unfallflucht in der Straße "Hasental" in Immelborn. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Wenden in der Hofeinfahrt das Hoftor und verließ die Unfallstelle ohne die Eigentümer oder die Polizei zu informieren. Am Hoftor entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0317581/2023 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

