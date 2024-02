LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Ilmenau (ots) - Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Humboldstraße entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen ein E-Bike des Typs "Cube Reaction Hybrid One 625" im Wert von circa 2.000 Euro. Die Tat wurde zwischen dem 05. Februar und gestern, 21.20 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0036095/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr