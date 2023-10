Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 42-Jähriger belästigt Ehepaar in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Ehepaar hat am Mittwoch, 18. Oktober 2023, die Polizei zur Ahstraße in der Altstadt gerufen, weil es von einem unbekannten Mann belästigt worden war. Die Eheleute gaben an, dass ihnen der Mann um 9.44 Uhr mit seinem Fahrrad den Weg versperrte, sie "anschnüffelte" und sich in die Hose griff. Zudem habe er sich in Richtung der Frau bewegt, sie aber nicht berührt. Als das Ehepaar den Beschuldigten anschrie, entfernte er sich in Richtung Husemannstraße und griff sich erneut in die Hose. Als das Ehepaar daraufhin die Polizei alarmierte, entfernte sich der Mann weiter in Richtung Florastraße. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Nötigung und sexuellen Belästigung. Im Rahmen der Fahndung konnte der tatverdächtige Mann am frühen Donnerstagmorgen, 19. Oktober 2023, auf der Bahnhofstraße in der Altstadt von Beamten angetroffen werden. Da die Beamten die Identität des Mannes vor Ort nicht zweifelsfrei feststellen konnten, brachten sie ihn zur Wache. Nach den dort erfolgten Maßnahmen zur Feststellung der Identität wurde der beschuldigte Gelsenkirchener von dort entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell