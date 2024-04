Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 13-Jähriger bei Raubversuch in Geistenbeck geschlagen

Mönchengladbach (ots)

Zwei Jugendliche haben am Donnerstag, 11. April, bei einem Raubversuch an der Steinsstraße einen 13-Jährigen bedrängt und geschlagen.

Am Donnerstagnachmittag meldete sich der 13-Jährige mit seinem Vater bei der Polizei und machte Angaben zu einem Raubdelikt. Demnach hielt sich der 13-Jährige gegen 15.30 Uhr an der Bushaltestelle Geistenbecker Sparkasse auf. Dort sei ihm dann eine Gruppe von drei Jugendlichen aufgefallen, die dort ebenfalls vermutlich auf den Bus warteten. Einer habe ihn dann nach einem Euro gefragt. Als er geantwortet habe, dass er kein Geld habe, sei der Jugendliche aggressiv geworden und habe ihn festgehalten. Ein anderer aus der Gruppe sei daraufhin dazu gekommen und habe ihn gegen den Kopf geschlagen. Der dritte Jugendliche habe nicht eingegriffen. Kurz darauf habe er sich aus der Situation befreien können und sei weggelaufen. Dabei habe er bemerkt, dass in dem Moment eine Zeugin aus einem Hauseingang gekommen sei und die Jugendlichen angesprochen habe. Vermutlich habe die Frau den Vorfall zuvor beobachtet.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Einer ist zwischen 14 und 15 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Er trug eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Pullover, weiß / schwarze Sneaker und eine weiße Kappe mit grünen und blauen Streifen. Der andere Jugendliche ist zwischen 15 und 16 Jahre alt. Er trug die gleiche Kappe und ebenfalls weiß / schwarze Sneaker. Auf den 13-Jährigen wirkte das Erscheinungsbild der Jugendlichen südländisch.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. Das gilt insbesondere für die Frau, die die Jugendlichen angesprochen haben soll. Wahrscheinlich sind die Jugendlichen kurz nach dem Raubversuch gegen 15.30 Uhr in einen Bus der Linie 14 in Richtung Rheydt gestiegen. Zeugen, die die Gruppe in dem Bus bemerkt haben, werden ebenfalls gebeten sich zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell