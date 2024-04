Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auto-Brand in Eicken

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag, 11. April, um 0.50 Uhr an der Bergstraße in Eicken ein geparktes Auto in Brand gesteckt.

Ein Anwohner verständigte Feuerwehr und Polizei, nachdem er einen Knall gehört hatte und beim Blick nach draußen auf das brennende Auto aufmerksam geworden war. Dabei handelte es sich um einen BMW F1X, der auf einer frei zugänglichen Garageneinfahrt geparkt stand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Durch eine in Mitleidenschaft gezogene Hecke, sowie eine Mauer entstand weiterer Sachschaden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Diese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

