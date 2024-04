POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Dienstag, 9. April, gegen 20.40 Uhr einen 70-Jährigen in seinem Haus an der Hügelstraße im Stadtteil Westend beraubt. Der Täter hatte an der Haustür des 70-Jährigen geklingelt und ihn unmittelbar mit Pfefferspray besprüht, als dieser die Tür öffnete. Er habe dann zunächst Geld gefordert. Als der 70-Jährige ihm keins gegeben habe, durchwühlte der Täter das ...

