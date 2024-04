POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jähriger Paula G.

Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 8. April, ist es gegen 14 Uhr an der Heinrich-Pesch-Straße zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines E-Scooters gekommen. Der Radfahrer entfernte sich vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Der Fahrer eines E-Scooters (27) gab der Polizei gegenüber am Montagnachmittag an, dass er auf der Heinrich-Pesch-Straße in Richtung Mathildenstraße unterwegs gewesen sei. ...

mehr