Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall aufgrund tiefstehender Sonne

Mönchengladbach (ots)

Am 08.04.2024, gegen 16.45 Uhr, befuhr eine 49 Jahre alte Mönchengladbacherin mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Limitenstraße. In Höhe der Hauptstraße 140 wurde sie von der Sonne geblendet und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie fuhr mit diesem in einen am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw und schob diesen auf zwei weitere geparkte Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr eigenes Fahrzeug auf die Beifahrerseite geschleudert und blieb stark beschädigt auf der Fahrbahn liegen. Glücklicher Weise blieb die Mönchengladbacherin unverletzt. Die drei geparkten Pkw wurden teilweise ebenfalls erheblich beschädigt. Die Hauptstraße wurde ab der Stümgesgasse für die Dauer der Unfallaufnahme bis 18.20 Uhr gesperrt.

