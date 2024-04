Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannter auf Fahrrad nach Raubversuch geflüchtet - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen, 7. April, um 9.26 Uhr an der Lürriper Straße in Hardterbroich-Pesch versucht, einer 52-Jährigen das Handy zu rauben.

Laut eigenen Angaben der Frau befand sich diese zu Fuß auf der Lürriper Straße in der Nähe der Einmündung Rahracker und telefonierte. Dabei hielt sie sich ihr Smartphone an ihr Ohr. Plötzlich näherte sich von hinten ein Mann auf einem Fahrrad und versuchte im Vorbeifahren, ihr das Gerät aus der Hand zu reißen. Die 52-Jährige hielt es allerdings so gut fest, dass es dem Mann nicht gelang, es ihr wegzunehmen. Er fuhr anschließend mit seinem Fahrrad in Richtung Hauptbahnhof davon, während die 52-Jährige die Polizei verständigte. Diese leitete sogleich Fahndungsmaßnahmen ein, konnte den Flüchtigen jedoch nicht mehr finden.

Er wurde wie folgt beschrieben: schlanke Statur, bekleidet mit einem dunklen Oberteil, einer roten Hose und einer Kappe. Zu dem Fahrrad liegen der Polizei keine näheren Angaben über bestimmte Merkmale vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben und/oder Angaben zur Identität des Mannes machen können, sich unter der 02161-290 zu melden. (jn)

