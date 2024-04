Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 05.04.2024, gegen 23.00 Uhr, befuhr ein 26 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach mit seinem Pkw die Beller Straße in Fahrtrichtung Marienbader Straße. Hier stieß er zunächst mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw zusammen und anschließend mit drei weiteren Pkw, die am linken Fahrbahnrand parkten. Bei Eintreffen der Polizei am Unfallort wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die weiteren Pkw wurden ebenfalls erheblich beschädigt. Der 26-Jährige blieb unverletzt. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

