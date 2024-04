Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brand an der Bachstraße/Dahlener Straße: Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 4. April, hat die Polizei gegen 0.40 Uhr einen Einsatz wegen eines Brandes an der Bachstraße, Ecke Dahlener Straße erhalten. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Altkleidercontainer in Flammen stand.

Um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, löschten die Polizisten den Brand oberflächlich mit einem Feuerlöscher aus ihrem Streifenwagen. Kurz darauf traf ein Löschfahrzeug der Feuerwehr ein und konnte den Brand im Container vollständig löschen. In dem Container befanden sich mehrere Säcke mit Kleidung.

Passanten gaben den Beamten gegenüber an, kurz vor dem Ausbruch des Feuers eine verdächtige Person beobachtet zu haben. Diese sei langsam aus Richtung der Straße Morr zum Container gegangen, habe kurz dort verweilt und sei dann weiter die Bachstraße entlanggegangen.

Die Person wird wie folgt beschrieben: Es handelt sich augenscheinlich um einen Mann, der zwischen 1,75 und 1,80 Metern groß ist. Zum fraglichen Zeitpunkt trug er eine schwarze Jacke, unter der ein grauer Pullover mit Kapuze zu erkennen war, außerdem blaue Jeans. Es besteht der Verdacht, dass der Unbekannte den Brand vorsätzlich herbeigeführt hat.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von noch nicht bekannten Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen (et).

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell