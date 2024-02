Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelecfahrer angefahren - dunkler Renault Twingo flüchtet vom Unfallort

Paderborn (ots)

(CK) - Am frühen Dienstagnachmittag (13.02., 14.00 Uhr) war ein 52-jähriger Mann aus Bad Lippspringe mit seinem Pedelec auf der Detmolder Straße in Fahrtrichtung Gierswall unterwegs. An der dortigen Kreuzung überquerte er den Gierswall in der Furt der Fuß- und Fahrradampel. Als sich der Mann mittig auf der Furt befand, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem dunklen Renault Twingo, dessen Fahrer von der Heiersstraße nach rechts in den Gierswall abbiegen

Infolge der Kollision kam der Pedelecfahrer zu Fall und verletzte sich dabei leicht; sein Fahrzeug wurde beschädigt.

Der Fahrer oder die Fahrerin des dunklen Renault Twingos (schwarz oder dunkelblau) setzte die Fahrt fort, ohne sich um den am Boden liegenden Mann zu kümmern und den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Unfallflucht machen? Wer hat den dunklen Twingo gesehen oder das Kennzeichen abgelesen? Wer kann Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell