Polizei Paderborn

POL-PB: Geschockt am Telefon? - Auflegen! Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Am Dienstagnachmittag (13.02.) meldete sich ein bislang unbekannter Täter telefonisch bei einer älteren Frau aus dem Kreisgebiet und teilte ihr mit, dass ihre Enkelin angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um zu vermeiden, dass die Enkelin ins Gefängnis müsse, sollte die Frau einen höheren Bargeldbetrag zahlen, um "die Sache ohne Polizei zu regeln". Als die ältere Frau ihre Enkelin sprechen wollte, wurde sie mit einer laut weinenden Frau verbunden, die sie für selbige hielt.

Durch den Täter wurde die Frau dann aufgefordert, nicht aufzulegen und schnell möglich das Geld von einem Kreditinstitut abzuholen.

Einer aufmerksamen Mitarbeiterin einer Delbrücker Bank, der der Sachverhalt verdächtig erschien, benachrichtigte die echten Angehörigen der Frau und die Polizei.

Die Polizei warnt eindringlich vor allen Arten des Telefonbetrugs! Die Täter wenden sich meistens an ältere Menschen. Diese werden dabei erheblich unter Druck gesetzt und oft stundenlang am Telefon festgehalten; dabei wird mit allen psychologischen Tricks gearbeitet, um den Opfern im Glauben zu lassen, dass sie ein Unheil nur durch die Übergabe von Geld abwenden könnten. Die Opfer sind tatsächlich regelrecht geschockt am Telefon.

Die Paderborner Polizei geht in vielen Bereichen gegen das Problem des Telefonbetrugs vor. Dazu gehört auch eine breit angelegte Kampagne zum Thema namens "Geschockt am Telefon? - Auflegen!".

Ale Informationen dazu finden Sie auf der Website der Kreispolizeibehörde Paderborn, https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Die Polizei bittet jüngere Angehörige oder Bekannte, mit den Älteren über diese Betrugsmaschen zu sprechen. Da die Täter am Telefon nicht nur die hier beschriebene Masche nutzen, sondern sich auch als Sohn, Tochter, Enkel, Bankmitarbeiter, Staatsanwalt etc. ausgeben, gibt es viel Informationsbedarf.

Alle Infos, Tipps und Flyer, die neben das Telefon der älteren Menschen gelegt werden können dazu erhalten Sie ebenfalls auf unserer Website.

Sie möchten lieber eine persönliche Beratung? Dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne, Telefon 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell