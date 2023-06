Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B525/ Bulli prallt gegen Baum

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Ein Bulli ist in der Nacht auf Freitag (02.06.23) an der B525 in Harle gegen einen Baum geprallt. Gegen 1.30 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau aus Münster mit einer 20-jährigen Mitfahrerin aus Münster die Bundesstraße in Richtung Coesfeld. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam die Fahrerin von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte frontal mit einem Baum, der daraufhin umfiel und den Bulli begrub. Die Feuerwehr befreite das Fahrzeug vom Baum. Mit Rettungswagen kamen beide verletzte Frauen in Krankenhäuser. Die B525 war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell