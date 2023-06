Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen/ Bus und Auto zusammengestoßen

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Drei Fahrgäste und der Busfahrer wurden bei einem Unfall mit einem Auto am Donnerstag (01.06.23) verletzt. Gegen 7.50 Uhr befuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Nordkirchen die L551 aus Appelhülsen kommend in Richtung Buldern. Kurz vor der Grenze zu Buldern wollte er nach rechts in den Buxtrup abbiegen. Aus diesem kam zur gleichen Zeit ein Bus, in dem rund 20 Personen saßen. Beim Abbiegevorgang auf die L551 kam es zur Kollision mit dem Auto des Nordkircheners. Die vier Verletzten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell