POL-MG: Polizistin in Eicken angespuckt: 33-Jährige in Gewahrsam genommen

Mönchengladbach (ots) - Zwischen Sonntag, 28. März, 12 Uhr und Mittwoch, 3. April, 11.57 Uhr entwendeten Einbrecher ein elektronisches Gerät, diversen Schmuck sowie Bargeld aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bruchstraße. Am Mittwoch, 3. April, verschafften sich bislang Unbekannte, zwischen 20.15 und 23 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Stadtwaldstraße. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und entwendeten Münzen sowie diversen Schmuck. Die ...

