Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aus Keller gestohlenes Pedelec in Keller von Tatverdächtigem geortet

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold und -Rothenditmold:

Erneut hat die Ortung eines gestohlenen Pedelecs per GPS-Tracker zu einem schnellen Ermittlungserfolg geführt. Die Kellereinbrüche hatte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Hohnemannstraße in Kassel ereignet. Insgesamt waren sieben Abteile gewaltsam geöffnet worden, wobei der zunächst unbekannte Täter bis auf das erbeutete Pedelec im Wert von 2.000 Euro leer ausging. Dass dieses Rad mit einem versteckten GPS-Tracker versehen war, wurde dem Dieb schließlich zum Verhängnis. Noch während der Anzeigenaufnahme der Polizei am gestrigen Dienstagmorgen konnte der Pedelec-Besitzer das Zweirad in Rothenditmold orten. Umgehend fuhren die Polizisten mit ihm zu dem angezeigten Standort, wo er mit seinem Handy den Signalton des Trackers auslöste. Den Geräuschen folgend lokalisierten die Beamten das gesuchte Fahrrad in einem Kellerraum eines Mehrparteienhauses und beschlagnahmen es. Der glückliche Besitzer konnte das Pedelec anschließend wieder in Empfang nehmen. Der 53-jährige Bewohner, zu dem der betreffende Keller gehört, war nicht zu Hause. Er konnte daher nicht festgenommen werden, muss sich nun aber wegen der Kellereinbrüche verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell