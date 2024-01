Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbrüche in Breuna und Grebenstein: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Breuna und Grebenstein (Landkreis Kassel)

In den Abendstunden am gestrigen Dienstag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Birkenweg in Breuna. Die bislang unbekannten Täter erlangten zwischen 17:10 Uhr und 20:35 Uhr auf noch nicht abschließend geklärte Weise über die Terrassentür Zutritt in das Gebäude und durchsuchten anschließend diverse Räumlichkeiten. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung.

Zuvor hatte sich am gestrigen Tag zwischen 15:45 Uhr und 18:35 Uhr bereits ein Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus in Grebenstein, in der Straße "Auf dem Wildhagen", ereignet. Unbekannte Täter probierten erfolglos das Schlafzimmerfenster der im 1. OG befindlichen Wohnung aufzubrechen. Aufgrund aktuell nicht bekannter Ursachen sahen die Einbrecher jedoch von ihrem Vorhaben ab und hinterließen ein stark beschädigtes Fenster, an welches sie offensichtlich mittels einer Leiter gelangten.

Zum aktuellen Ermittlungsstand ist es nicht auszuschließen, dass beide Taten durch dieselben Täter verübt wurden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 beim zuständigen Kommissariat 21/22 der Kripo Kassel zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell