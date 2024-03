Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Brand in einem ehemaligen Bahnwärterhaus - erhöhtes Notrufaufkommen in der Feuerwehrleitstelle Mainz

Mainz (ots)

Am späten Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr hatte ein Mitarbeiter eines Getreidelagers eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude wahrgenommen und die Notrufnummer 112 gewählt. Aufgrund der Meldung des Anrufers alarmierte die Feuerwehrleitstelle umgehend einen Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Bretzenheim. Da unklar war, in welcher Straße sich das Gebäude befindet, wurde die Feuerwehr zunächst an die Adresse Tiefentaler Weg alarmiert.

Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle machte ein Traktorfahrer durch Handzeichen auf sich aufmerksam. Es handelte sich um den Mitarbeiter des Getreidelagers. Löblicherweise hatte er auf einem Feldweg an einer gut sichtbaren Stelle gewartet und die Feuerwehr zur Einsatzstelle geführt. Aus einer Entfernung von mehreren hundert Metern, konnte auch durch die Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung aus einem Gebäude bestätigt werden.

Die Erkundung an der Einsatzstelle ergab, dass in einem augenscheinlich leerstehenden Gebäude (ein ehemaliges Bahnwärterhaus) Unrat im Erdgeschoss gebrannt hatte. Des Weiteren waren auch im Bereich des Daches Flammen zu sehen. Umgehend wurde die Brandbekämpfung von einem Trupp unter schwerem Atemschutz und einem C-Rohr eingeleitet.

Der Brand im Erdgeschoss und im Bereich des Daches waren schnell unter Kontrolle. Vom Erdgeschoss hatte man uneingeschränkte Sicht auf das Dach des zweigeschossigen Gebäudes. Eine weitere Erkundung durch den Angriffstrupp ergab, dass auch im 1. Obergeschoss Unrat gebrannt hatte. Auch dieses Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Anschließend wurden insbesondere am Dach des Gebäudes umfangreiche Nachlöscharbeiten und Temperaturmessungen durchgeführt. Gegen 17:15 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr schließlich beendet werden.

Aufgrund der Tatsache, dass die Rauchentwicklung insbesondere von der Bundesautobahn 60 gut zu sehen war, kam es zwischenzeitlich zu einem erhöhten Notrufaufkommen in der Feuerwehrleitstelle Mainz. Des Weiteren musste eine Bahnstrecke, die sich zwischen Mainz-Marienborn und Mainz-Gonsenheim befand, kurzzeitig gesperrt werden.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Mainz mit insgesamt 10 Einsatzkräften (31 Einsatzkräfte waren ausgerückt), sowie der Rettungsdienst und die Polizei mit jeweils einem Fahrzeug.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell