Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen entwendet

Suhl (ots)

Im Zeitraum von nur fünf Minuten entwendeten unbekannte Täter am Mittwoch die Kennzeichen eines in der Mauergasse in Suhl geparkten Skodas. Zwischen 07:10 Uhr und 07:15 Uhr machten die Unbekannten die beiden Kennzeichentafeln ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Zurück blieb lediglich die Halterung. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0066785/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell